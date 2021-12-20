Son dakika | Bitcoin ve kripto paralarla ilgili kritik tahmin

20 Aralık 2021 Pazartesi, 10:26

Bitcoin ve kripto para piyasalarında düşüş devam ediyor. Bitcoin bugün 46 bin 567 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ise 3 bin 852 dolardan işlem görürken, BNB 521,40 dolar seviyesinde. Dördüncü sıradaki Tether 1 dolar ve beşinci sıradaki Solana ise 175,83 dolarda. En çok merak edilen coinlerden XRP 0,881287 dolar ve Cardano 1,23 dolar seviyesinde.

''DEVRİM BAŞLATTI''

Bitcoin ve kripto fiyatları şahin bir Fed karşısında önemli bir baskı altına girerken, Cornell Üniversitesi'nde uluslararası ticaret politikası kıdemli profesörü Eswar Prasad bu ay CNBC'ye verdiği demeçte, "Bitcoin'i sevmeyebilirsiniz, ancak sonuçta hepimize doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağlayabilecek bir devrim başlattı" dedi.

''DAHA YÜKSEK OLACAĞIMIZI BEKLİYORDUM''

Kripto borsası Kraken'in CEO'su Jesse Powell bir röportajda, “Yıl sonunda şimdiye kadar daha yüksek olacağımızı bekliyordum” dedi. Powell daha önceden de Bitcoin 40 bin doların altına düşerse satın alırım açıklaması yapmıştı.

''TAHMİN YAPMAK ÇOK ZORLAŞTI''

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, tarafından desteklenen mobil finansal ödeme sistemi Circle'ın CEO'su ve kurucusu Jeremy Allaire, tutarlı bir Bitcoin tahmini yapmanın pek mümkün olmadığını belirtti. Allaire, önde gelen kripto para Bitcoin'in 31 Aralık'tan önce 100 bin dolara ulaşıp ulaşmayacağının sorulması üzerine bu olasılığının çok düşük olduğunun da altını çizdi.