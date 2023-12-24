Asgari ücrette kritik hafta! İşte masadaki zam oranları...

Yayınlanma: 24.12.2023 - 11:08

Güncelleme: 24.12.2023 - 11:08

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

Yeni yıldan önce Resmi Gazete'de yayımlanması gereken asgari ücret için 11 Aralık'ta başlayan belirleme sürecinde üçüncü toplantı tarihi henüz netleşmedi.

Bu nedenle milyonlarca çalışan, işveren, işçi temsilcileri ile işverenleri bir araya getiren Asgari Ücret Komisyonu’nun 3. toplantısının ne zaman yapılacağı yakından takip ediliyor.

Fakat asgari ücret zam oranının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

TEK ZAM YAPILMASI PLANLANIYOR

2024 asgari ücretine tek zam yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Temmuz ayında olduğu gibi, ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi, yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” demişti. Işıkhan son mesajında ise kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesinde olmasını ümit ettiklerini, asgari ücretli çalışanları enflasyon karşısında koruma ilkesini aynı kararlılıkla sürdüreceklerini söylemişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter” açıklaması yapmıştı.

Asgari ücret zammı konusunda ise birçok farklı beklentiler oluştu. Asgari ücrete en düşük yüzde 30, en yüksek ise yüzde 55 zam yapılma ihtimali üzerinde duruluyor.

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.