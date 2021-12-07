Asgari ücrette kritik toplantı bugün yapılacak

07 Aralık 2021 Salı, 09:24

7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm yurttaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında 1 Aralık'ta başlayan süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil edecek.

Ekonomideki gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak.

ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET YANITI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar ziyareti öncesi, asgari ücretle ilgili soruya "Beni köşeye sıkıştırıyorsunuz" diyerek, asgari ücret görüşmelerini işaret etti.

Erdoğan, "Bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir bunları görelim. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygun, en ideal olanını; gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu kararla birlikte, sadece işçinin değil işverenin de memnun olması lazım" dedi.