Asgari ücret ne kadar olacak? Bakanlar Erdoğan'a tek tek sayı verdi

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, "Muhalefet liderleri gezmek yetmez…" başlıklı yazısında asgari ücret kulislerini aktardı.

Uğuroğlu bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlara ayrı ayrı "Asgari ücret ne kadar olmalı" sorusunu yönelttiğini belirtti.

AKP kulislerinde konuşulanları aktaran Uğuroğlu, Erdoğan'a verilen yanıtlar üzerine şunları ifade etti:

Asgari ücret ve altında bir ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olan işçilerin sayısı ise TÜİK'e göre 7,5 milyondur.

Türk-İş bu yılın Ekim ayında açlık sınırını 3 bin 093 lira, yoksulluk sınırını ise 10 bin 75 lira olarak ilan etti.

2021 yılı asgari ücreti net 2 bin 875 lira idi ve Asgari Ücret Komisyonu 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek yeni rakamı belirleyecek.

Peki, komisyon mu karar verecek? Hayır…

Tek Adam Rejiminde her kararda olduğu gibi asgari ücret belirlemesinde de kararı Erdoğan verecektir.

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay gerçeği çok uyanıkça bir açıklama ile şöyle ortaya koydu:

-"Asgari ücret için kamuoyuna bir rakam söylememeye özen gösteriyoruz. Bu rakamı Maliye Bakanı biliyor, Çalışma Bakanı biliyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor…"

Değerli okurlarım,

Şimdi gelelim asgari ücretin ne kadar olacağına.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP kulislerinde nabız yoklayınca gördüm ki çok ilginç bir uygulama yapmış.

Bakanlarına ayrı ayrı sormuş;

-Asgari ücret ne kadar olmalı?

Bakanların bir kısmı işveren olduğuna göre Erdoğan'a acaba ne yanıt verdiler?

AKP kulisinden aldığım bilgiye göre bakanların verdiği rakamın ortalaması şöyle:

-3 bin 750 lira.

Bu rakama göre bakanların, yaklaşık yüzde 32 civarında bir zam beklentisi içinde olduklarını gösteriyor.

Peki, Erdoğan bu zammı yapar mı?

Memurlara birinci 6 ay için yüzde 12,5 zam farkı verilmesi gerekiyor ki gerçek zam oranı 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak 2021 yılı enflasyonuna göre netleşecek.

Emeklilere gelince;

2021 yılı enflasyon verilerine göre emekliler de yaklaşık yüzde 12,5 zam alacaklar.

Erdoğan'ın belirleyeceği zam oranları ne olursa olsun açık söyleyeyim hiçbir kesimi memnun etmeyecektir.