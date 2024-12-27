Asgari ücretteki artışın yüzde 30 ile sınırlı kalmasında, uygulanan ekonomi politikası belirleyici oldu

Yayınlanma: 27.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2024 - 04:00

Asgari ücretteki artışın beklentilerin altında yüzde 30 ile sınırlı kalması, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi programının tam olarak uygulandığını da gösterdi. Vergi artışları başta olmak üzere “yönetilen-yönlendirilen” fiyatlar konusunda da Şimşek’in dediğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Asgari ücrette en azından yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93 oranında artış beklentisi vardı. Ancak bu gerçekleşmedi. Asgari ücretteki artış yüzde 30 ile yeniden değerleme oranının bile altında kaldı.

İktidarın gelecek yıl enflasyonun düşeceği beklentisi, asgari ücretteki artış oranına yansıdı. İktidarın, enflasyona etki etmesi beklenen “yönetilen, yönlendirilen” fiyatlar konusundaki tavrı da önümüzdeki günlerde netleşecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe sunumunda, gelecek dönemde dezenflasyonda üç temel hususun belirleyici olmasını beklediklerini söylemişti. Şimşek, bunlardan birisini de “bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde yönetilen ve yönlendirilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu olması” olarak sıralamıştı.

Şimşek’in bu değerlendirmesine göre “yönetilen ve yönlendirilen fiyatların” da gelecek yılın enflasyon hedefine göre belirlenmesi gerekiyor.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Ekonomi kulislerinde, asgari ücretteki artışın yüzde 30 ile sınırlı kalmasında Şimşek’in uyguladığı ekonomi politikasının etkili olduğu değerlendiriliyor. Ancak asgari ücretteki artışın sınırlı kalmasına yurttaştan büyük tepki var. Önümüzdeki günlerde AKP milletvekillerinin de seçim bölgelerinde asgari ücret konusundaki eleştirilere muhatap olacakları yorumları yapılıyor. Bu nedenle de asgari ücretin şimdi olmasa bile yıl ortasında yeniden değerlendirilebileceğine işaret ediliyor.