Aşırı iklim olaylarına karşı sigorta önemli
MAGDEBURGER Sigorta’nın, geçen martta TARSİM ruhsatı aldığı, bu alandaki faaliyetlerini büyütmeye başladığı açıklandı.
Tarım sigortalarındaki pazar paylarını artırmayı ve çiftçiyi desteklemeyi amaçladıklarını belirten Magdeburger Sigorta Tarım Sigortaları Müdürü Mehmet Koç, iklim değişikliği sonucu yaşanan kuraklık, sel ve dolu gibi olayların üreticinin kâbusu olduğuna dikkat çekti.
Koç şöyle devam etti:
“Türkiye, tarımsal
hasılada Avrupa’da birinci, dünyada
ise altıncı sırada. Dolayısıyla burada
yaşanan olumsuz gelişmeler
dünyayı da etkilemektedir.
Avrupa’daki çiftçi bir yıllık
üretimini kaybederse
ayakta kalabilir ancak
Türkiye’deki çiftçinin böyle
bir lüksü yok. Bu nedenle
emekler ancak tarım
sigortası ile korunabilir.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
- TRT Spor'dan o görüntüler hakkında açıklama!
- Beklenen zirve geldi!
- Başkan gözaltına alındı, kayyum atandı
- Kedisinin uzun ömrünün sırrını açıkladı
- Kira zam oranları belli oldu
- 'O günden bugüne ne değişti?'
- Taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi
- 'Villaları gasp eden kim?'
- 'Reddediyoruz, geri çekin!'