Aşırı iklim olaylarına karşı sigorta önemli

Yayınlanma: 04.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 04:00

Tarım sigortalarındaki pazar paylarını artırmayı ve çiftçiyi desteklemeyi amaçladıklarını belirten Magdeburger Sigorta Tarım Sigortaları Müdürü Mehmet Koç, iklim değişikliği sonucu yaşanan kuraklık, sel ve dolu gibi olayların üreticinin kâbusu olduğuna dikkat çekti.

Koç şöyle devam etti:

“Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada ise altıncı sırada. Dolayısıyla burada yaşanan olumsuz gelişmeler dünyayı da etkilemektedir. Avrupa’daki çiftçi bir yıllık üretimini kaybederse ayakta kalabilir ancak Türkiye’deki çiftçinin böyle bir lüksü yok. Bu nedenle emekler ancak tarım sigortası ile korunabilir.”

