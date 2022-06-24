ASKON Genel Başkanı Aydın: 'Büyük bir doğumun arifesindeyiz'
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ekonomide ihracat ve büyüme rakamlarına işaret ettiği konuşmasında "Veriler gösteriyor ki büyük bir doğumun arifesindeyiz" dedi.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, derneğin düzenlediği "Kültepe Ekonomi Zirvesi"nde konuştu.
Covid-19 salgını ile ekonomilerde yaşanan durağanlığın tüm ülkeleri etkilediğini söyleyen Aydın, ABD'de enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıktığını, Avrupa ülkelerinin, Ukrayna-Rusya savaşı ile doğal gaz krizi yaşamaya başladığını ifade etti.
Dünyayı etkileyen ekonomideki olumsuzlukların Türkiye'ye de yansıdığına değinen Aydın, şöyle konuştu:
"Bugün yaşanan bunca küresel krize ve savaşa rağmen, dinamik bir şekilde ülke ekonomimizin yönetildiğini görmek biz iş insanlarını güçlü ve güvenli kılıyor. Hükümetimizin yerinde ve zamanında attığı adımlar yarınlara olan inancımızı da şüphesiz güçlendiriyor. Temel ekonomik göstergelere baktığımızda yıl sonunda 250 milyar doları aşan bir ihracat rakamına kavuşacağız. Kaldı ki son 12 aylık rakamlara baktığımızda bu verileri görüyoruz. Ve yine çift hanelere ulaşmış bir büyüme göreceğimize de inanıyoruz."
"Sürdürülebilir bir büyüme için en büyük katkının sanayi ve ihracat tarafından geldiğini görmekteyiz. Sanayi kapasite kullanım oranlarımız yüzde 80'leri aşmış durumda" diyen Aydın, "Sanayicilerimizin 2023-2024 yılları için kapasite artırmak üzere yeni makine ve teçhizat siparişleri verdiklerini memnuniyetle izlemekteyiz. Yani çarklar, artan bu kapasite kullanımlarıyla üretmeye devam edecek ve ülkemiz büyüyerek hedeflediği ilk 10 ekonomi arasında yerini alacaktır. Tüm bu veriler gösteriyor ki büyük bir doğumun arifesindeyiz" iddiasında bulundu.
Video Haberler
- Paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
- 'Saray'a yönelince ortaya çıktı'
- İstanbul'da uyuşturucu baskını: Evini seraya çevirmiş
- İmza atan Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!
- 'O paraları Türkiye’ye getireceğiz'
- 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
- İmamoğlu'ndan, İstanbullulara 'İstanbul Senin' çağrısı
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- Marmaris’ten yürek yakan görüntüler
- Bu da peruklu hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin oy oranında sert düşüş!
- Peker'den Ağar hakkında yeni iddialar
- Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
- Erdoğan'dan gazetelere ilan
- Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
- Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı
- İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı
- 'Bu kez ciddi krizle karşıyayız'