Yiğit Bulut'tan TÜSİAD'a: 'Siz açıklayın, açıklamazsanız ben açıklayacağım!'

22 Haziran 2022 Çarşamba, 11:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) çağrı yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında TÜSİAD'ı ağır şekilde hedef aldığı sözlerini hatırlatan Bulut, "Sayın Bahçeli’nin sorusu ve vurgusu çok önemli" diyerek MHP liderinin konuşmasındaki "TÜSİAD’ın menşei ve mensubiyet duyduğu ülke neresidir? Bir kez olsun milli olun, bir kez olsun Türkiye’nin meşru tezlerine ve politikalarına destek verin" sözlerini tekrar etti.

Bulut, ikinci paylaşımında da "Yıllar önce TÜSİAD adına yapılan bir araştırma sonrası paylaştığınız raporda eklerden birinde bölünmüş Türkiye haritası var mıydı? Bunu gören bazı işadamları dernekten ayrıldı mı?" diye sordu.

Sorularına yanıt isteyen Bulut TÜSİAD'a "Siz açıklayın, açıklamazsanız ben açıklayacağım!" diye seslendi.

İşte Bulut'un paylaşımları: