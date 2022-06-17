Sabah yazarı Güngör'den muhalefete 'TÜSİAD' uyarısı: 'Benden söylemesi...'

17 Haziran 2022 Cuma, 09:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada TÜSİAD'ı sert sözlerle hedef almış ve "TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse iktidarın kapısını hiç çalmasınlar. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyenlere açıktır, yerli ve milli duruş sergilemeyene kapalıdır "ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın çıkışı üzerine, iktidara yakın Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Dilek Güngör'den de muhalefete dikkat çeken bir uyarı geldi.

İŞÇİLERİN HAKLARINI HATIRLADI!

"TÜSİAD'ın tuzu kuru" başlıklı yazısında, TÜSİAD üyesi şirketlerde çalışan işçilerin demokratik haklarının kullandırılmadığını hatırlatan Güngör, "Bu kulübün üyesi patronlar için önemli olan ülkenin, halkın çıkarları değildir, kendi çıkarlarıdır. Onlar kapitalizminin en örgütlü kulübüdür. İşçilerinin demokratik haklarından biri olan grev ve toplu sözleşme hakkından rahatsızdırlar" dedi.

TÜSİAD üyesi patronların kriz dönemlerinde kârlarını katladığını belirten Güngör, "Her dönemde hele hele krizlerde kârlarını katlarken işçisine aynı oranda zam yapmazlar. Hatta daha iyi koşullarda daha yüksek bir ücretle çalışmak ve geçinebilmek için sendikaya üye olmak isteyen işçilerinin üzerine polisi salarlar. (Hatırlayın, Tuncay Özilhan eylem yapmak isteyen işçileri evinin sokağına bile aldırmamıştı.) Şimdi de enflasyondan şikâyet ediyorlar ya... O serzenişe de kanmayın. Onlar yükselen maliyeti sana, bana yansıtırlar. Ekonomiden aldıkları pay artar ama onu işçileriyle paylaşmazlar" ifadelerini kullandı.

"ZAM İSTEĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN"

TÜSİAD üyesi ve Türkiye'nin en büyük sermaye gruplarından Koç, Sabancı gibi toplulukların büyük kârlılık artışlarından örnekler veren Güngör, "Velhasıl, TÜSİAD'çıların tuzu kuru... Onların fakir edebiyatı yapmaları ancak ve ancak işçilerinin daha fazla zam istemelerini önlemek içindir" yorumu yaptı.

Güngör, yazısının son kısmında da 6'lı masadaki muhalefete seslenerek şöyle tamamladı:

"TÜSİAD bugün sizinle aynı ağız konuşuyor da...

Dikkat edin, burjuvazi sınıfı çıkarları gereği tutarlı demokrat olamazlar.

Benden söylemesi..."