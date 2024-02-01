ASO Başkanı Seyit Ardıç: 'Enflasyonun kendi kendine düşmesini bekliyoruz'

Yayınlanma: 01.02.2024 - 09:53

Güncelleme: 01.02.2024 - 09:53

Ankara Sanayi Odası (ASO) yılın ilk Meclis toplantısını gerçekleştirdi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, yüksek enflasyon karşısında politika değişikliğinin sonuçları değiştirmediğini belirtti.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre Ardıç, "Şu anda görünen mevcut politika tercihimiz, enflasyonun kendi kendine düşeceği beklentisidir" şeklinde konuştu.

Seyit Ardıç, sürdürülebilir büyüme için de düşük enflasyonun önemine işaret etti.

"ENFLASYONU HEDEFİN ALTINA İNDİRMEK ZORLAŞACAKTIR"

2024’ün Türkiye ekonomisi için kritik bir yıl olacağını savunan Ardıç, sözlerine şöyle devam etti:

“2022 ve 2023 yıllarında enflasyon yüzde 64 seviyesinde geçekleşti. Mevcut durumda enflasyonla mücadelede politika değişikliğinin sonuçları farklı görünmüyor. Şu anda görünen mevcut politika tercihimiz, enflasyonun kendi kendine düşeceği beklentisidir. Asgari ücrete gelen zam, artan vergi ve akaryakıt fiyatları yılın ilk yarısında enflasyonun seyrini olumsuz etkileyecek, yılsonu hedefi olan yüzde 40’ın altına indirmek zorlaşacaktır. Tüketici fiyatları içindeki ataleti kırmak mevcut durumda mümkün gözükmüyor. Seçim ekonomisi ile artacak kamu harcamaları ile enflasyonist bir ortamın devam etmesi olası gözüküyor."

SANAYİ ÜRETİMİ 4 AYDIR DARALIYOR

OVP ve Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunun, düşüş süreci için yılın ikinci yarısını işaret ettiğini belirten Seyit Ardıç, “Yani iş dünyası, yılın ilk 6 ayında yüksek enflasyon koşullarında faaliyet göstermeye devam edecek. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmeye başlamasıyla yatırım ikliminin iyileşeceğini umut ediyoruz” dedi.

Sanayi üretiminde 4 aydır daralma yaşandığını kaydeden Ardıç, bunda sıkılaştırma politikası yanı sıra ana ihracat pazarlarındaki durgunluğun etkili olduğunu aktardı.