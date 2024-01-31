Mehmet Şimşek, Erdoğan'ı işaret etti! Ekonomide U dönüşü olacak mı?

Yayınlanma: 31.01.2024 - 16:32

Güncelleme: 31.01.2024 - 17:13

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, "Yapısal reformlar programın olmazsa olmazıdır. Yapısal reformlar hedefleri gerçekleştirmede ve kalıcı hale getirilmesinde esas rolü oynayacaktır" şeklinde konuştu.

Şimşek, ekonomi yönetiminin 3 hedefini ise "OVP'nin ana hedefi fiyat istikrarıdır, fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, nitelikti, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi olmaz. İkinci hedefimiz mali disiplinin tesis edilmesidir, üçüncüsü de sürdürülebilir bir cari açık" sözleriyle açıkladı.

Ekonomi programının siyasi sahipliğini vurgulayan Şimşek, "Bu program siyasi sahipliği olan bir programdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Bu program geçici bir heves değildir" diye konuştu.

Bakan Şimşek’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Küresel büyümenin yavaş seyrettiği bir dönemdeyiz. Euro Bölgesi'nde büyüme 2024'te bir miktar güçlenecek, bu toparlanma sanayimiz açısından cüzi de olsa destekleyici bir husus. Küresel enflasyonun iniyor olması 2024 ve 2025'te Fed ve ECB'nin faiz indirimi beklentilerini artırmış durumda.

Küresel ticarette korumacı politikalar yeni değil ancak yoğunlaştı, sadece mal ticareti ile sınırlı değil, yatırım ve hizmetlerde bile korumacılık yeni normale dönmüş durumda. (OVP) Programın ana hedefi fiyat istikrarıdır, fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, nitelikti, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi olmaz.

"YAPISAL REFORMLAR OLMAZSA OLMAZIMIZDIR"

İkinci hedefimiz mali disiplinin tesis edilmesidir, üçüncüsü de sürdürülebilir bir cari açık. Büyümede bir dengelenme ihtiyacı olduğu çok nettir, sadece içeride ve dış kaynak ile tüketerek büyümeyi sürdürmek mümkün değildir.

Yapısal reformlar programın olmazsa olmazıdır. Yapısal reformlar hedefleri gerçekleştirmede ve kalıcı hale getirilmesinde esas rolü oynayacaktır. Fed enflasyonu nasıl indirdiyse, AB nasıl indirdiyse, Brezilya, Meksika nasıl indiriyorsa biz de öyle yapıyoruz.

"SİYASİ SAHİPLİĞİ OLAN BİR PROGRAMDIR"

Büyüme ve enflasyon arasında bir gerilim yok, bu gerilim olsa da kısa vadelidir, konjonktüreldir, kalıcı değildir, sürdürülebilir yüksek büyüme için enflasyonun düşük olması lazım. Türkiye'de enflasyonun yer çekimine karşı mücadele edeceğine inanmıyorum. Düşecektir.

Bu program sabırla ve kararlılıkla uygulanacaktır, siyasi sahipliği olan bir programdır, bu program bir ekip tarafından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmuş, uygulamaya konulmuş, uygulamadan sonuç alınmış bir programdır, geçici bir heves değildir. Finansman konusunda sorunların köklü kalıcı çözüm fiyat istikrarındadır. Bütçe açığını önümüzdeki dönem sınırlamaya devam edeceğiz.

"BÜTÇE AÇIĞI DEPREM KAYNAKLI"

Maliye politikası ayağında kaygıya şu aşamada gerek yoktur. Bütçe açığındaki harcamaların neredeyse üçte ikisi deprem ile ilişkiliydi.

Yapısal dönüşüme kaynak ayırmamız lazım. Mali disiplinin tesis edilmesi önemlidir. Daha düşük risk primi, daha yüksek kredi notlarına kavuşmasının önemli ön koşullarından biri mali disiplindir. Para politikasındaki normalleşme gelecek enflasyonu çıpalayacak düzeyde olacaktır.

VERGİ DÜZENLEMESİ SİNYALİ

Verginin tabanını genişleteceğiz. Verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz. Şu anda çalışmalar var, düzenleme gerektiren ve gerektirmeyen hususlar var. 2024'te OVP'de öngördüğümüzün altında bütçe açığı ile kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Dış borcun sürdürülebilir düzeyde tutulması lazım.

Sanayide dönüşüm, sanayide niteliğin artırılması için ilave çalışmalar olacak. Rezerv birikimi sürecek, kırılganlığın azalması için rezerv birikimi yapılmalı.

"TÜRKİYE'YE KAYNAK GİRİŞİ VAR"

Türkiye'ye kaynak girişi yok diyorlar, olmaz olur mu? Çok ciddi bir kaynak girişi var, olmasa cari açığı nasıl finanse edecek, rezervi nasıl biriktirecek. Önümüzdeki dönemde kaynağa erişimde sorun ciddi bir şekilde azalacak."