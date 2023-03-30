ASO Başkanı Seyit Ardıç: ‘Sorunların çözümü üretim’

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

Ankara Sanayi Odası (ASO) Cumhuriyetin 100’üncü, odanın 60’ıncı yılı dolayısıyla mart ayı meclis toplantısını, tarihi ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptı.

Açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, Cumhuriyetin kurucu iradesinin sanayileşmeyi bağımsızlıkla eşanlamlı kıldığını belirtti. Cumhuriyet ikinci yüzyılına girerken halen temel hedefin sanayileşmek olduğunu vurgulayan Ardıç, “Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası iki temel kavrama odaklanmıştı: Tam bağımsızlık ve millilik. Üretimde kullanılan girdilerin ve sermaye mallarının ülke içinde var olması koşulu, ekonomik sorunların tek çözüm yoludur” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun da katıldığı toplantıda Ardıç, makroekonomik yapının kalıcı olarak dengelenmesi için enflasyon sorununun önceliklendirilmesi gerektiğini kaydederek “Enflasyonun yarattığı belirsizlik, yatırım ve dayanıklı mal satın alma konusunda çekingen davranılmasına neden oluyor. Üretim maliyetleri artarken işletme sermayesi ihtiyacı da artmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon ortamında yurttaşların gelecek kaygısı ve Türk Lirası’na güven sorunu, tasarruflarını dövize endeksli olarak değerlendirmeleri önemli bir risk. Dolarizasyon ekonomide, enflasyon, faiz, yatırım, büyüme ve istikrar politikalarının etkinliğini olumsuz etkiliyor” dedi

‘KALICI DÜŞECEK’

Toplantıda konuşan Kavcıoğlu ise enflasyonun düşmemesine Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji fiyatlarının sebep olduğunu söyledi. Kavcıoğlu, “İlerleyen dönemde, liralaşma stratejisiyle uygulanan politikalar arz-talep dengesine olumlu katkı verecektir. Bu doğrultuda fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde iyileşme ile enflasyonda kalıcı olarak düşüş sağlanacaktır” dedi.