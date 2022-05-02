Asya borsaları geriledi

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:05

Cuma günü ABD pay piyasalarındaki sert satıcılı seyir, yeni haftanın açılışında Asya'ya taşındı.

Analistler, çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararları öncesinde küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini ancak kapanışa yakın Asya borsalarında toparlanma eğiliminin gözlendiğini bildirdi.

Asya genelinde Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri ve Japonya'da zayıf para birimine ilişkin endişelerin gündemdeki yerini koruduğunu aktaran analistler, hafta boyunca bölge genelindeki tatiller nedeniyle birçok piyasanın kapalı olacağını hatırlattı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,11 azalışla 26.818'e gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,28 düşüşle 2.687 puan oldu.

Dolar/yen paritesi, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artarak 130,2 ile son 20 yılın en yüksek seviyelerinde kalmayı sürdürdü.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,45 azalışla primle 56.805 puanda seyrederken, Çin ve Hong Kong piyasalarında bugün tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmiyor.