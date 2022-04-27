Asya borsaları karışık seyretti

27 Nisan 2022 Çarşamba, 11:23

Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ve ABD Merkez Bankası (Fed) öncülüğünde hazırlanılan yüksek faiz ortamı başta olmak üzere, küresel enflasyon ve büyüme üzerinde riskleri artıran son dönem gelişmeleri yatırımcıları fiyatlamalar konusunda zorluyor.

Buna karşın bugün Çin'de Covid-19 tedbirleri kapsamında nispeten olumlu haber akışı ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) piyasayı destekleyici adımlar atacağına dair beklentiler, ülke pay piyasalarını destekledi.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, yarınki faiz kararı öncesinde aşırı gevşek para politikasını sürdüreceklerini yineledi. BoJ, dün de yaptığı açıklama ile 2 gün boyunca yüzde 0,25 sabit faizle sınırsız olarak en yüksek getirili 10 yıllık devlet tahvillerinden alım yapacağını duyurmuştu.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5 artarak 2.958 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 azalarak 2.639 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 26.387 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,6 değer kazanarak yeniden 127,9 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 kayıpla 56.878 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 19.973 puanda seyrediyor.