Asya borsaları geriledi

24 Mayıs 2022 Salı, 11:39

Küresel piyasalarda, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişeler gündemdeki yerini korurken, Çin'de ekonominin yapı taşlarından emlak sektöründe problemlerin mevcudiyetini koruması ve devam eden salgın tedbirleri risk iştahının düşük kalmasına neden oluyor.

Söz konusu endişelere uluslararası kurum ve kuruluşların Çin ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini arka arkaya aşağı yönlü revize etmesi de eklenince Asya borsalarında yüzde 2'ye yakın düşüşler yaşandı.

Makroekonomi veri tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 53,2'ye geriledi, hizmet sektörü PMI yükseliş kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,4 azalarak 3.071 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 2.606 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 26.748 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 127,5 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 54.244 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 kayıpla 20.112 puanda seyrediyor.