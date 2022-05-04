Asya borsaları gerilemeye devam ediyor
Asya borsaları Çin ve Japonya borsalarının kapalı olduğu günde satıcılı seyir izledi.
Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararları öncesinde yatırımcıların küresel bazda temkinli davrandığını ve risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.
Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede yeni önlemlerin uygulanmaya devam etmesinin başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, Hindistan ile Rusya arasında petrol alışverişi olduğuna ilişkin haber akışının da risk algısını yükselttiğini ifade etti.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,14 düşüşle 2.676 puan olurken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,25 azalışla 20.843 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 56.415 seviyesinde bulunuyor.
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