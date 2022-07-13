Asya borsaları karışık seyretti

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:24

Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verilerinin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Asya tarafında, Güney Kore ve Yeni Zelanda merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında 50'şer baz puanlık faiz artışına gitmesi fiyatlamalara yansırken, Çin'de açıklanan verilerin ticaretin canlandığına işaret etmesi piyasaları destekledi.

Ülkede, haziranda ihracat aylık yüzde 17.9 artarak 331.2 milyar dolara yükselirken, iç talebin zayıf seyretmeye devam etmesiyle ithalat yüzde 1'lik sınırlı artışla 233.3 milyar dolar oldu. Böylece ülkenin dış ticaret fazlası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından hızlanan ihracatın etkisiyle 97.9 milyar dolarla aylık bazda rekor kırdı.

Öte yandan Çin merkez bankası yetkilileri, reel ekonomiye politika desteğinin artırılacağını, likiditeyi makul ölçüde bol tutacaklarını belirterek, finans kurumlarını da finansman maliyetlerini düşürmeye teşvik edeceklerini bildirdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.09 artarak 3.284 puan oldu. Güney Kore Merkez Bankası'nın 1999'dan bu yana en güçlü faiz artırımına gitmesinin ardından Kospi endeksi yüzde 0.5 yükselişle 2.329 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0.5 artışla 26.479 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.2 üzerinde 137.2 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0.4 değer kaybıyla 53.664 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0.1 düşüşle 20.838 puanda seyrediyor.