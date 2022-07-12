Asya borsaları satış ağırlıklı seyretti
Çin'de artan yeni tip koronavirüs vakalarının ardından test merkezlerinin artırılması bölgede risk algısının yüksek seyretmesine sebep oluyor. Yüksek risk ile Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Analistler, koronavirüs haricinde yarın açıklanacak ABD'nin enflasyon verileri öncesi küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.
Çin'in teknoloji şirketlerine kestiği cezaların devam ettiğine dikkati çeken analistler, söz konusu durumun ülkede belirsizlikleri güçlendirdiğini bildirdi.
Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 9.2 artışla beklentileri geride bıraktı.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.97 azalışla 3.281 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0.96 düşüşle 2.317 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1.77 azalarak günü 26.336 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0.1 düşerek 137.3'le tarihi zirvenin hemen altında dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0.6 değer kaybıyla 54.058 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1.14 azalışla 20.888 puanda seyrediyor.
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