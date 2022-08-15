Asya borsaları karışık seyretti

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:07

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de yıllık bazda perakende satışlar yüzde 2,7 ve sanayi üretimi yüzde 3,8 artsa da beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu durum bölgede risk algısını güçlendirse de, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) resesyon riskine karşın 1 yıllık borçlanma faizini yüzde 2.85'ten yüzde 2.75'e indirmesinin ardından Çin borsası kayıplarını büyük oranda telafi etmeyi başardı.

Japonya'da açıklanan verilere göre ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,2, çeyreklik bazda yüzde 0,5 büyüyerek piyasa öngörülerinin altında kaldı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.276 puan oldu.

Japonya'da ise Nikkei 225 endeksi yüzde 1.14 artışla 28.871 puana çıkarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0.1 altında, 133.4 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0.67 düşüşle 20.040 puana düştü.

Bugün tatil nedeniyle Hindistan ve Güney Kore borsalarında işlem gerçekleşmedi.