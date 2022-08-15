Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.27 artarak 442.1 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0.10 yükselerek 13.809 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.36 yükselişle 7.527 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.18 değer kazancıyla 8.416 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.19 artışla 6.566 puanda bulunuyor. İtalya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
Euro/dolar paritesi, geçen haftayı yüzde 0.77'lik artışla 1.0260'tan kapatmasının ardından bugün 1.0240 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, Asya'da açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması sonrası güçlenen resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalarının yeni haftaya temkinli başladığını söyledi.
Bu hafta Avrupa'da yatırımcıların odağında Euro bölgesinin ikinci çeyrek büyüme ve temmuz ayı enflasyon rakamlarının bulunduğuna işaret eden analistler, açıklanacak verilerin pay piyasalarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.
Analistler, bugünün veri gündeminin ise sakin olduğunu, Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji arz krizine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.
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