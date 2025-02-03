Asya borsaları negatif seyrediyor: Trump tarifeleri yürürlüğe giriyor!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 11:14

Güncelleme: 03.02.2025 - 11:14

Asya borsalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ KÜRESEL PİYASALARIN ODAĞINDA

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle 4 Şubat'ta yürürlüğe girecek ek gümrük vergilerinin yanı sıra diğer ülkelere de uygulayacağını ifade ettiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret ve ekonomi üzerindeki etkileri piyasaların odağında yer alıyor.

Küresel piyasaların tamamında, Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesi yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Kanada ve Avrupa Birliği'nden (AB) ek gümrük tarifelerine karşı atılacak adımlara ilişkin açıklamaların yanı sıra Çin tarafında da hükümet yetkilileri tarafından tedbirler alınacağı bildirilirken, Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin gümrük vergilerini tek taraflı artırmasının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiği vurgulandı.

ABD basınında yer alan habere göre, Pekin yönetiminin, Trump'ın ek gümrük vergileri ve teknoloji kısıtlamalarını artırmasını önlemek amacıyla ABD ile anlaşmak üzere bir hazırlıkta olduğu belirtildi.

GÜMRÜK VERGİLERİNİN ÇİN'E ETKİSİ

Analistler, yarın Çin piyasalarının Çin Yeni Yılı tatili sonrası açılacağını ifade ederek, ek gümrük vergilerinin Çin iç piyasasında yansımalarının görülebileceğini söyledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ocak ayına ilişkin imalat sanayi PMI 48,7 olurken, Çin'de ocak ayı Caixin imalat sanayi PMI 50,1 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7 düşüşle 38.541 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 azalışla 2.454 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 20.119 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 azalışla 76.946 puandan işlem görüşüyor.

Çin'de ise piyasalarda tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.