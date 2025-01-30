Asya borsaları temkinli seyrediyor: Gözler Avrupa Merkez Bankası faiz kararında!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 10:47

Güncelleme: 30.01.2025 - 10:47

Asya'da tatil nedeniyle bazı borsaların kapalı olması işlem hacimlerini düşürürken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, Fed'in faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz kararına çevrildi.

JAPONYA DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANDI

Asya'da, Ay takvimine göre yeni yılın başlangıcının kutlandığı Çin, Güney Kore ve Hong Kong'da tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor. Japonya'da 10'ar günlük periyotlarla ayda 3 kez açıklanan dış ticaret verilerine göre, ihracat yüzde 31,5 artışla 1 trilyon 415 milyar yen seviyesine çıkarken, ithalat yüzde 26,1 artışla 3 trilyon 51,8 milyar yen olarak gerçekleşti.

Kurumsal tarafta ise otomobil üreticisi Nissan, karlılığı artırmak amacıyla ABD'deki tesislerinde üretimi azaltacağını ve işten çıkarmalara başlayacağını duyurdu. Açıklama sonrasında şirketin hisseleri günü yüzde 1,5 yükselişle tamamladı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay bir seyirle 39.473 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 76.815,90 puan seviyesinde bulunuyor.