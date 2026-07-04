Asya borsalarında 'yapay zeka' rüzgârı: Güney Kore ve Japonya'da sert yükseliş

Yılın ilk yarısında Asya’nın önde gelen endeksleri arasında getiri şampiyonu, yüzde 101,1'lik artışla Güney Kore'deki Kospi endeksi oldu. Kospi’yi yüzde 39,2 değer kazancıyla Japonya’da Nikkei 225 ve yüzde 3,2 artışla Çin’de Şanghay bileşik endeksi izledi. Hong Kong’da işlem gören Hang Seng endeksi ise bu dönemde yüzde 10,7'lik kayıpla bölgesinden negatif ayrıştı.

Endekslerin 2025 sonundan 30 Haziran 2026'ya kadar olan performansı incelendiğinde; Kospi 4.214 puandan 8.476 puana, Nikkei 225 endeksi ise 50.339 puandan 70.062 puana tırmandı. Şanghay bileşik endeksi 4.094 puanla yılı yarılarken, Hang Seng 25.630 puandan 22.881 puana geriledi.

YAPAY ZEKA RALLİSİ GÜNEY KORE'Yİ ZİRVEYE TAŞIDI

Asya piyasalarındaki rekor performansın merkezinde Güney Kore yer aldı. Samsung Electronics ve SK Hynix gibi teknoloji devlerinin yapay zeka sistemlerinde kullanılan gelişmiş bellek çiplerine artan küresel talebi karşılaması, Kospi endeksindeki patlamanın ana nedeni oldu. Yabancı yatırımcıların yoğun ilgisi ve yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) pazarına dair iyimser beklentiler endeksi yukarı taşıdı. Kredili işlemler ve kaldıraçlı fonlara yönelik regülatör uyarılarıyla kısa süreli düzeltmeler yaşansa da Kospi ilk yarıyı Asya'nın açık ara en çok kazandıran endeksi olarak kapattı.

JAPONYA'DA ZAYIF YEN VE TEKNOLOJİ ETKİSİ

Japonya cephesinde yükselişi, teknoloji firmalarının yapay zeka altyapı yatırımlarından aldığı pay ve ihracatçı şirketlerin karlılığını destekleyen zayıf yen tetikledi. Tokyo Electron ve Advantest gibi yarı iletken devleri bu süreçten pozitif etkilendi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika faizini yüzde 1'e çıkararak son 31 yılın zirvesine çekmesine rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumu doları güçlendirdi. Dolar/yen paritesi 162,84 ile son 40 yılın en yüksek seviyesini görerek piyasalarda yeni bir döviz müdahalesi beklentisi yarattı.

ÇİN'DE İÇ TALEP VE EMLAK BASKISI

Çin borsalarında sanayi üretimi ve yüksek teknoloji ihracatındaki büyüme, gayrimenkul krizinin gölgesinde kaldı. Lityum iyon batarya ve endüstriyel robot üretimi gibi alanlardaki güçlü seyir Şanghay endeksini desteklese de zayıf iç talep ve konut fiyatlarındaki gerileme piyasaları baskıladı. Pekin yönetiminin spekülasyonu önleyici denetimleri de endeksin daha dar bir bantta, yatay bir seyir izlemesine neden oldu.

HONG KONG'DA ENDEKS DÜŞTÜ, HALKA ARZLAR PATLADI

Negatif ayrışan Hong Kong'da ise zıt bir tablo yaşandı. Hang Seng endeksi düşmesine rağmen, bölgedeki halka arz (IPO) piyasası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 21,6 milyar dolarlık hacme ulaştı. Çinli yapay zeka, robotik ve otonom sürüş şirketlerinin Hong Kong'da işlem görme talebi bu hacmi büyütürken; sermaye çıkışı kontrolleri ve küresel fonların Çin varlıklarına karşı temkinli tutumu endeksi aşağı çeken temel faktörler oldu.