Asya hisse senetleri 2025'e Trump endişesiyle sarsıntılı başladı

Yayınlanma: 02.01.2025 - 12:51

Güncelleme: 02.01.2025 - 12:51

Asya hisse senetleri, 2024'e gergin bir kapanışın ardından, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü öncesinde yatırımcıların temkinli bir tutum sergilemesiyle 2025'e sarsıntılı bir başlangıç yaptı. ABD doları sabit kalırken, küresel piyasalarda belirsizlik hakim. Trump'ın politikaları ve Federal Rezerv’in daha şahin duruşu, hisse senetleri için olumsuz bir yıl beklentisi oluşturuyor.

2024 yılı, küresel hisse senetlerinin yüzde 16'lık güçlü bir yıllık kazançla kapanmasına rağmen aralık ayında yüzde 2'nin üzerinde bir kayıp yaşadı. MSCI'nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisse senedi endeksi de benzer bir şekilde Aralık ayında yüzde 1,2 gerilemesine rağmen, yılı yüzde 7'nin üzerinde bir kazançla tamamladı. Ancak, Asya seansında endeks yüzde 0,58 düşüş kaydederken, Japonya'daki ticari tatil nedeniyle işlem hacmi azaldı.

Öte yandan, Avrupa ve Wall Street için vadeli işlemler olumlu bir açılış gösterdi. EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri yüzde 0,74, FTSE vadeli işlemleri yüzde 0,05, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,48, Nasdaq vadeli işlemleri ise yüzde 0,67 artış gösterdi. IG piyasa analisti Tony Sycamore, “Şu an ile 20 Ocak arasında biraz alacakaranlık kuşağındayız” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN DÖNÜŞÜ VE ÇİN ENDİŞELERİ

Donald Trump, 20 Ocak'ta ikinci dönemine başlayacak. Sycamore, “Hisse senetlerinin aralık ayında pozitif bir performans göstermemesi alışılmadık bir durum ve bu durum beni endişelendiriyor” dedi. Trump'ın ekonomiyi daha şahin bir şekilde yönetmesi beklenirken, Çin hisse senetleri büyük düşüşler yaşadı. CSI300 mavi çip endeksi yüzde 2,65, Şangay Bileşik Endeksi ise yüzde 2,36 değer kaybetti. Hong Kong'un Hang Seng Endeksi de yüzde 2,15 düştü.

Çin, büyümeyi teşvik etmek için destek önlemleri almayı vaat etse de, Trump'ın Çin mallarına yüzde 60'a kadar gümrük vergisi getirmesi, piyasalar için önemli bir ters rüzgar oluşturuyor. AXA Investment Managers Çin gelişen piyasa ekonomisti Yingrui Wang, “Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü, dış riskleri ve kırılgan iç ekonomiyi daha da güçlendirebilir” dedi.

DOLAR İSTİKRARLI EMTİA FİYATLARI YÜKSELİYOR

Dolar, küresel belirsizlik ve Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin etkisiyle Perşembe günü iki yılın zirvesine yakın seviyelerde işlem gördü. Dolar, yüzde 0,14 artışla 157,18 yenden işlem görürken, Euro ise yüzde 0,08 artışla 1,03615 dolara yükseldi.

Bank of Singapore'da baş yatırım stratejisti Eli Lee, “Fed'in Ocak ve Mayıs'taki faiz indirimlerini atlayarak Mart ve muhtemelen Haziran ayında indirim yapmasını bekliyoruz” dedi. Emtia piyasalarında ise petrol fiyatları yükseldi. Brent ham petrol, yüzde 0,25 artışla varil başına 74,83 dolara, ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü ise yüzde 0,28 artarak 71,92 dolara çıktı. Spot altın, yüzde 0,34 artarak ons başına 2.632,68 dolara yükseldi.