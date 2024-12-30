Putin'den sürpriz atama kararı: Anadolu Efes'in hisseleri düştü

Yayınlanma: 30.12.2024 - 19:18

Güncelleme: 30.12.2024 - 19:22

Anadolu Grubu Holding (AGHOL) şirketlerinden Anadolu Efes (AEFES)’in Rusya’daki ortaklığı AB InBev Efes’e Putin tarafından atama yapılmasının ardından söz konusu hisseler bugün taban seviyeden kapanış yaptı.

TürkRus'un Rus kaynaklı haber sitelerinden aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, AB InBev Efes hisselerini 'geçici yönetime' devretti. Bu devir, 'kayyum' olarak değerlendiriliyor.

AB InBev Efes'in Rusya'da 11 fabrikası ve üç malt üretim tesisiyle faaliyet gösterdiği belirtilen haberde, şirketin 2018 yılında Anadolu Efes ile Belçikalı AB InBev’in ortak girişimi ile kurulduğu da aktarıldı.

Ayrıca haberde, Anadolu Efes'in 2023 yılının sonlarından itibaren Belçikalı partnerinden hisselerini satın almak için girişimlerde bulunduğu ancak hükümet komisyonunun yaz aylarında önerilen satın alma yapısını onaylamayı reddettiği belirtildi.

TABAN SEVİYEYİ GÖRDÜ

Söz konusu haberlerin ardından AEFES hisseleri bugün kapanışa doğru taban seviyeyi gördü. AEFES hisseleri günü 9,98% düşüşle 212,80 TL’den kapattı. AGHOL hiseleri de günü 9,95% düşüşle 341,75 TL’den kapattı.