Asya'nın en zayıf para biriminde karamsar beklenti

Yayınlanma: 07.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 07.01.2023 - 07:00

Hindistan'ın en büyük özel bankası Axis Bank'e göre 2022 yılında Asya'nın en kötü performansını sergileyen para birimi olan Hint rupisi gelecek yılda da kayıplarını sürdürecek.

Axis Bank Hazine, Piyasalar ve Toptan Bankacılıktan Sorumlu Grup Yöneticisi Neeraj Gambhir, Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, “Önümüzdeki mali yılda kayda değer ölçüde daha büyük bir cari açık rupiyi baskı altında tutacaktır. 2023 mali yılının en iyi bölümlerinde normalde gördüğümüz sermaye çıkışlarında anlamlı bir tersine dönüş görmedik” ifadelerini kullandı.

Rupi, Fed’in agresif parasal sıkılaştırma politikasının doları güçlendirmesi ve Hindistan’ın kötüleşen dış finansmanı nedeniyle geçtiğimiz yıl yüzde 10’un üzerinden düşüş yaşamıştı.

Gambhir’e göre Hindistan Merkez Bankası, Döviz rezervlerini artırmak için para girişlerini kendi kaynaklarına aktarabilir ve bu durumun rupi üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.

Gambhir, “RBI, para biriminde değer kaybını kontrol etmek için geçtiğimiz yıl boyunca oldukça büyük miktarda rezerv kullandı. İç piyasalarda tersi yönde likidite akışı olursa, bu durum rezervlerin yeniden inşa edilmesinde kullanılacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan uzman isim para biriminde sert bir değer kaybı beklemediğini ve 1 Nisan’da başlayacak mali yılda yüzde 2-3’lük daha hafif bir düşüş beklediğini kaydetti.