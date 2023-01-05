Enflasyon 'düştü'; fiyatlar yükseldi: Pazarda isyan!

05 Ocak 2023 Perşembe, 12:50

Giderek derinleşen ekonomik kriz, toplumun yaşam tarzını değiştirmeye devam ediyor. Temel tüketim ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan aileler, açıklanan rakamlara ve verilen 'müjde'lere rağmen pazardaki fiyatların artmasına tepki gösterdi.

'BİR BİZİ SATMADIKLARI KALDI'

Maaşlara yapılan zamların ceplerine yansımadığını, ürünlerin fiyatlarının gitgide arttığını söyleyen bir yurttaş, "Hani enflasyon düşmüştü? Fiyatlara bakın anlarsınız. Hiçbir şey azalmamış. Rahat edemeyeceğiz, ümidimiz kalmadı. Hakkımızı asla helal etmiyoruz. Sata sata kim kaldı? Bir bizi satmadıkları kaldı. Her şeyimizi sattılar. Atatürk'ün kurduğu bütün fabrikalar satıldı. "Köprü yaptım, yol yaptım" diyorlar, ben o köprüden de o yoldan da geçemiyorum! Hastanelerin içi boş, bir tane uzman hekim yok." ifadelerini kullandı.

"BİR SENEDİR ET ALMADIM, BAYRAMI BEKLİYORUM"

Üç çocuğunu kendi imkanlarıyla büyüttüğünü ve zorlandığını söyleyen bir diğer yurttaş ise çocuklarının beslenme çantasına yemek koyamamaktan şikayetçi:

"Fiyatı düşen ürün yok. Değişen bir şey yok. Yumurta lmuş 60 lira. Çocukların beslenme çantasına bir şey koyamıyorum! Askıda fırından ekmek alıyorum. Bayat ekmek alıp tost makinesinde ısıtyoruz. Bir senedir et almadım, bayramı bekliyorum. Türkiye'nin böyle bir halde olacağını düşünmezdim. Üç tane çocuğum var, merdiven silerek geçiniyorum."

Kameraman: İsmail Bayraktar