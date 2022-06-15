Atık plastikten ürettikleri çöp torbasını ihraç ediyorlar
Adana'daki geri dönüşüm tesisi, atık plastikten ürettiği çöp torbalarının tamamını ihraç ediyor.
4K Plastik Ambalaj ve Turizm Limited Şirketinin sahibi Gökhan Fettahlıoğlu, üniversite eğitiminin ardından yaptığı yurt dışı seyahatlerinde sokaklardaki çöp kutularının içinde torba olduğunu gördüğünü, o dönemde bu ülkelerde çöp torbasına talep olabileceği düşüncesinin aklına yerleştiğini anlattı.
Yurt dışında sektördeki yetkililerle görüştüğünde kendisine sürekli "çöp torbası talebi" olduğunu söylediklerini ifade eden Fettahlıoğlu, Türkiye'ye döndüğünde 2006'da ambalaj ve geri dönüşüm alanında firmalarını kurduklarını, organize sanayi bölgesinde faaliyete geçtiklerini söyledi.
Fettahlıoğlu, "Çıkan ürünlerin hepsi Avrupa ülkelerine, Birleşik Krallığa, İsrail'e, İspanya ve birkaç ülkeye gidiyor" dedi.
Yılda yaklaşık 7 bin 200 ton çöp torbası imal ettiklerini bildiren Fettahlıoğlu, yıllık yaklaşık 10 milyon dolar değerinde ihracat yaptıklarını aktardı.
ÇOĞUNLUĞU YURT DIŞINDAN İTHAL EDİLİYOR
Çöp torbalarını kullanılmış plastik ambalajdan elde ettiklerini, ürettikleri torbanın rengine göre gelen malzemeyi ayırdıklarını kaydeden Fettahlıoğlu, şu bilgileri verdi:
"Kullanılmış plastik ambalajları kırma, yıkama ve ham maddeye çevirdikten sonra tekrar işlemden geçirip çöp torbası haline getirip nihai ürüne ulaşıyoruz. Şu anki iç piyasadaki toplama ve ayrıştırıcı arkadaşlarımızın stoklarındaki ve topladıkları ürünler ben ve benim gibi arkadaşların taleplerine yetişememektedir. Bu bizim için sıkıntı. Bu sebeple de kullanılmış plastik ambalajları iç piyasadan yaklaşık yüzde 20 temin edebiliyorsak yüzde 80 yurt dışından ithal ediyoruz."
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