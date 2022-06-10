Adana Demirspor, sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, Portekizli sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kevin Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.
Rodrigues, daha önce bazı İspanya ve Fransa takımlarında da forma giymişti.
Kulübümüz, daha önce Toulouse, Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar ve Rayo Vallecano formaları giymiş 28 yaşındaki sol bek Kevin Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma imzalamıştır. pic.twitter.com/Wp2pjprO9D— Adana Demirspor (@AdsKulubu) June 10, 2022
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