Adana Demirspor, sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, Portekizli sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2022 Cuma, 16:45
Adana Demirspor, sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti
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Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kevin Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Rodrigues, daha önce bazı İspanya ve Fransa takımlarında da forma giymişti.


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