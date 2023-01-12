Atının gözü Fed'de

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 07:00

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını yavaşlatacağına dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatları da son iki aydır yükselişe geçti. Küresel altın fiyatları 3 Kasım'dan bu yana yüzde 15 arttı ve troy ons başına yaklaşık 1.900 dolara yükseldi. Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Financial Times’ın haberine göre altın fiyatlarındaki artış enflasyonun en yüksek seviyelerinden geri çekilmesinin ardından Fed’in politika faizlerindeki artış hızını yavaşlatacağı beklentileriyle desteklendi. Yüksek faiz oranları tahvillerin aksine düzenli getiri sağlamayan altını yatırımcılar için daha az cazip bir seçenek haline getiriyor.

Emirates NBD analistleri konuyla ilgili açıklamasında, “Fed’in agresif parasal sıkılaştırmadan geri çekileceğine dair geniş çaplı finansal piyasa beklentileri Fed sözcüleri henüz bir politika değişikliği belirtisi göstermese de altın piyasasını desteklemeye yardımcı oluyor” ifadelerine yer verdi.

Analistler ayrıca, Fed’in Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi diğer merkez bankalarına kıyasla daha yavaş faiz artırdığını da öngörüyor. Söz konusu durum geçtiğimiz yıl keskin bir şekilde yükselen ABD Doları’nı baskı altına alabilir. Zayıf bir dolar altın da dahil olmak üzere emtia fiyatları için iyi bir haber. Zira doların düşüşü ABD dışındaki mal fiyatlarını daha az pahalı hale getirecek.

Altının son 50 günlük hareketiyle korona virüs pandemisinin 2020’de küresel piyasaları sarsmasından bu yana en iyi performansını gösterdi. Altın fiyatları pandemi döneminde ons başına 2.000 doların üzerine kadar yükselmişti.