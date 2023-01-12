Fed üyesi Michelle Bowman: Daha fazla faiz artışına ihtiyaç var

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 07:00

ABD Merkez Bankası (Fed) yönetim kurulu üyelerinden Michelle Bowman, geçtiğimiz günlerde Florida Bankacılar Birliği ile Miami'de düzenlenen bir etkinlikte, "Son aylarda, bazı enflasyon ölçütlerinde düşüş gördük, ancak yapacak daha çok işimiz var, bu nedenle, Aralık toplantımızdan sonra belirttiğimiz gibi, FOMC'nin para politikasını sıkılaştırmak için faiz oranlarını artırmaya devam etmesini bekliyorum" dedi.

Politika yapıcılar, geçen yıl kırk yılın en yüksek seviyesine yükselen enflasyonu bastırmaya çalışırken, sıkılaştırma politikasını bitirmedikleri mesajını veriyor. Yetkililer, aralık ayında oybirliğiyle yarım puanlık bir artışı onaylayarak, gösterge faiz oranındaki hedefi yüzde 4.25 ila yüzde 4.5 aralığına getirdi.

Toplantıda açıklanan yeni ekonomik tahminler, 19 Fed yetkilisinden 17'sinin bu yıl oranların yüzde 5'in üzerine çıktığını gördüğünü gösterdi. Hiçbir politika yapıcı 2023'te faiz oranlarını düşürmeyi beklemiyor. Yetkililer bir sonraki toplantıyı 31 Ocak-20 Şubat arasında yapacak.

Bowman, gelecekteki faiz hareketlerinin ölçeğinin ve yetkililerin faiz artırımlarını ne zaman durduracağı noktanın enflasyonda olanlara göre belirleneceğini belirterek, "enflasyonun zirve yaptığına dair ikna edici işaretler" görmek istediğini ve bunun olduğuna dair "tutarlı" kanıtlar aradığını da sözlerine ekledi.