ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limitlerinde büyük değişiklik!

Türkiye’de tedavüldeki en yüksek banknotun değeri 5 doların altına gerilerken, yüksek enflasyon nakit kullanımında sorunlar yaratmaya devam ediyor.

Uzun süredir ATM’ler yalnızca 200 TL’lik banknotlarla para yatırma ve çekme işlemlerine izin verirken, düşük günlük para çekme ve yatırma limitleri müşterilerin beklentilerini karşılamıyordu.

ATM PARA YATIRMA VE ÇEKME LİMİTLERİ YÜKSELDİ

Garanti BBVA, geçtiğimiz aylarda para çekme limitlerinde değişikliğe gitmişti. Bu ay itibarıyla kart ve QR kod aracılığıyla yapılacak para yatırma işlemlerinde limitleri 185 bin TL’ye kadar yükseltti.

Türkiye’de hizmet veren birçok banka peş peşe limit artırımlarına giderken, ATM’lerden yapılacak çekim işlemlerinde tavan sınırı, işlemin gerçekleştirileceği ATM’nin niteliği belirleyecek.

ŞUBE İÇİ VE ŞUBE DIŞI ATM AYRIMI

Eylül ayı itibarıyla birçok banka, ATM’ler üzerinden yapılacak komisyonsuz para çekme ve yatırma işlemlerinde değişiklikler yaptı.

Cadde kenarları, metrolar ve AVM’lerdeki bağımsız ATM ünitelerinden yapılacak işlemlerde para çekme limitleri 10 bin ila 15 bin TL arasında sınırlandırıldı. Banka şubelerindeki ATM’lerde ise günlük limitler 35 bin TL ila 50 bin TL arasında değişiyor.

Bu uygulama ile bankalar, işlem maliyetlerini kontrol altına alırken, müşterilere daha esnek ve yüksek limitli hizmet sunmayı hedefliyor.