ATM'lerden para çekme limiti yükseldi
Bankalar ATM'lerden para çekim limitlerini 20 bin TL'ye yükseltti.
Bankalar, ATM'lerden para çekim işlemlerinde limit değişikliğine gitti.
15 banka, günlük para çekme tutarının 20 bin TL'ye yükselttiğini duyurdu.
Bu değişiklikle birlikte, müşteriler banka şubelerine gitmeden daha yüksek tutarda para çekebilecekler.
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