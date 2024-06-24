ATM'lerden para çekme limiti yükseldi

Bankalar ATM'lerden para çekim limitlerini 20 bin TL'ye yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 21:58
ATM'lerden para çekme limiti yükseldi
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Bankalar, ATM'lerden para çekim işlemlerinde limit değişikliğine gitti.

15 banka, günlük para çekme tutarının 20 bin TL'ye yükselttiğini duyurdu.

Bu değişiklikle birlikte, müşteriler banka şubelerine gitmeden daha yüksek tutarda para çekebilecekler. 


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