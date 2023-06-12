Prof. Dr. Şenol Babuşçu: Batık krediler 500 milyarı bulacak

Yayınlanma: 12.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.06.2023 - 03:00

Bankaların kredi vermede sıkı davrandığı hatta hiç vermediği bir dönemde batık kredi sorunu büyüyor. Bu yıl nisan ayında batık kredi miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 170 milyar 229 milyon liraya dayandı. Nisan 2023’te bankaların sektörlere kullandırdığı toplam nakdi kredi miktarı ise bir önceki yıla göre yaklaşık 3 trilyon 272 milyar TL artışla 9 trilyon 77 milyar liraya yükseldi.

Bankalar geçmiş dönemlerde verdiği milyarlarca liralık krediyi toplayamama riskiyle karşı karşıya. Bankalarda kullandığı krediyi en fazla batıran sektörler arasında enerji, inşaat, imalat sanayisi başı çekiyor.

İNŞAAT İLK SIRADA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre elektrik, gaz ve su kaynakları üretim, dağıtım ve sanayi sektöründe Nisan 2022 döneminde batık kredi miktarı 18 milyar 72 milyon TL civarındayken bu yılın aynı döneminde bu miktar 23 milyar 357 liraya fırladı. Böylece enerji sektörü batık kredi miktarını en fazla artıran sektör oldu.

Nisan 2023 döneminde inşaat sektöründe batık kredi oranı 24 milyar 285 milyon TL’ye yükseldi. Emlak komisyonculuğu ve kiralama alanında ise batık miktarı 17 milyar lirayı aştı. İnşaat sektörünün 2023 Nisan döneminde kullandığı toplam kredi miktarı 627 milyar 139 milyon lira oldu.

2023 Nisan döneminde imalat sanayisinde takipteki kredi miktarı 22 milyar 769 milyon liraya çıkarken bu oran geçen yıl aynı dönemde 22 milyar 401 TL civarındaydı.

(Şenol Babuşçu)

"ÖDEME GÜÇLÜĞÜ OLACAK"

Prof. Dr. Şenol Babuşçu, yakın izlemedeki yeniden yapılandırılmış 400 milyar TL civarındaki kredinin en az yarısının batık durumuna geçeceğini ifade ederek, buna takipteki 170 milyar TL ve diğer krediler de eklendiğinde 500 milyar TL’yi bulacağını söyledi.

Babuşçu, “Yapılandırılan krediler yüzde 10-20 arası faizle yapılandırıldı. Şimdi faiz oranlarında artış bekleniyor, yapılandırma faizlerinin yüzde 40’a çıkması söz konusu. Eğer şirketler yapılandırmayı değişken faizli yaptıysa ciddi sıkıntı yaşayacaklar. Ödedikleri kredinin faizi artacak. Kredisini ödeyemeyen şirketlerin sayısı artar bu da iflaslara neden olur. Bu sorunu yılın sonunda ve 2024’te daha fazla göreceğiz. Ödenmeyen krediler banka kârlarını da düşürecek” dedi.

(Daron Acemoğlu)

Prof. Dr. Daron Acemoğlu da yakın zamanda yaptığı açıklamada “Türkiye’deki bankacılık krizi 2001 krizinin nedeniydi. Türkiye’de batık kredilerle ilgili şu anda doğru dürüst veri yok. Benim derdim şu ki banka bilançolarında büyük problem var ve bunun boyutunu kendileri de bilmiyor” ifadelerini kullanmıştı.