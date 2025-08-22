ATO Başkanı'ndan KDV tatili önerisi: 'Bazı ürün gruplarında KDV oranının...'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, iç piyasada artan enerji ve işçilik maliyetleri ve döviz kurunun etkisiyle, başta hazır giyim ve ayakkabı olmak üzere birçok sektörün uluslararası rekabet gücünün olumsuz etkilendiğini söyledi.

'YÜZDE 1'E İNDİRİLMESİNİ ÖNERİYORUZ'

Enflasyondaki düşüş trendinin umut verici olduğunu vurgulayan Baran, ailelerin de çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlandığını hatırlattı. Baran, bu durumu dikkate alarak, "Eylül ve ekim aylarını kapsayacak şekilde, yani okulların açıldığı dönemde KDV tatilinin başlamasını, bazı ürün gruplarında KDV oranının geçici olarak yüzde 1'e indirilmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Baran, benzer uygulamaların 2008’deki küresel ekonomik kriz sırasında yapıldığına işaret ederek, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinin Cumhurbaşkanı’na KDV oranlarını yüzde 1’e kadar indirme yetkisi verdiğini hatırlattı.

Giyim, ayakkabı, okul ve kırtasiye malzemeleri ile öğrencilere yönelik bilgisayar ve yazılım gibi ürünlerde yapılacak geçici KDV indiriminin, hem ailelere nefes aldıracağını hem de işletmelerin elini güçlendireceğini belirten Baran, indirimin enflasyondaki düşüş trendine de katkı sağlayacağını kaydetti.