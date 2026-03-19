İlk ateşi üniversiteli gençler yaktı: Gençlerin öncülük ettiği protestolar Türkiye’ye yayıldı

19 Mart sabahı yapılan gözaltılar ve sonrasında gelen tutuklama kararları kısa sürede ülke gündeminin merkezine yerleşti. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin hemen hemen her kentinde protestolar başladı.

Üniversitelere de yayılan protestolar haftalarca sürdü. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin Beyazıt’ta yaptığı protesto yürüyüşü Ankara, İzmir ve pek çok kentteki öğrencilerin eylemleriyle katlandı.

Öğrenciler, yaptıkları açıklamalarda protestoların yalnızca siyasi bir tepki olmadığını, aynı zamanda demokrasi ve ifade özgürlüğü talebinin bir parçası olduğunu vurguladı. Öğrenci grupları gözaltılar ve açılan davalara karşın eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde halk Saraçhane’ye akın etti. İstanbul’a giriş ve çıkış yasağı getirildi, eylem yapılması yasaklandı. Bozdoğan Kemeri civarında polis, göstericilere müdahalede bulundu. Haftalarca süren protestolarda, yüzlerce genç gözaltına alındı, üniversitelerde idari soruşturma geçirdi.

ÖZEL: KURTULUŞ YOK!

Saraçhane’de başlayan eylemler kısa sürede kitlesel gösterilere dönüştü. CHP lideri Özgür Özel de Saraçhane’de düzenlenen mitinglerde yurttaşlara seslendi. Özel, yurttaşlara demokrasiye sahip çıkma çağrısında bulunarak “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganını dile getirdi.

Gösteriler yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmadı. İzmir, Ankara, Eskişehir, Muğla, Adana, Tunceli ve birçok kentte de yürüyüşler ve mitingler düzenlendi. Üniversite kampüslerinde yapılan yürüyüşler ve forumlar da protesto sürecinin önemli başlıklarından biri oldu. Öğrenci toplulukları birçok üniversitede açıklamalar yaparak protestolara destek verdi.

YENİDEN EYLEM ÇAĞRISI

Öte yandan 19 Mart protestolarının yıldönümünde öğrenciler ve gençlik örgütleri yeniden sokağa çıkma çağrısında bulundu. Yapılan duyurulara göre öğrenciler bugün saat 14.00’te İstanbul Üniversitesi çevresinde toplanarak Beyazıt Meydanı’na doğru yürüyüş yapacak. Öğrenci grupları, protestoların yıldönümünde demokrasi ve ifade özgürlüğü taleplerini dile getirmek için yeniden meydanlarda olacaklarını duyurdu.

Eylemler sırasında yüzlerce kişi gözaltına alınırken pek çok kişi tutuklandı. Protestolara katılan kişiler hakkında “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet”, “kamu görevlisine mukavemet” ve “cumhurbaşkanına hakaret” gibi suçlamalar yöneltildi. Süreç içinde yüzlerce kişi hakkında dava açıldı. Bazı öğrenciler hakkında ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri uygulanırken bazı dosyalarda ise tahliye kararları verildi.

İnsan hakları örgütleri ve barolar ise protestolara katılan kişilere yönelik soruşturmaların toplantı ve gösteri hakkı açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BARİKATI AŞARAK SARAÇHANE'YE GELMİŞTİ

19 Mart 2025’te “Gençlik burada, özgürlük sokakta” sloganıyla İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde toplanan öğrenciler, barikatı aşarak Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya gelmişti.