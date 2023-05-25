ATSO Başkanı Ali Bahar: 'Kiralar işyerlerini batıracak'
Yüksek kira zamlarının konutların yanı sıra işyerlerini de olumsuz etkilediğini söyleyen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, kira artışlarının yüzde 800’lere kadar çıktığını belirtti. Mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Bahar, “Kiralarda bu artışlar sürerse işyeri kapanmalarının ardı arkası kesilmeyecektir. Bu artışlar istihdam konusunda da hepimizi zorlamaktadır” dedi.
Deprem ve seçimler nedeniyle artan kamu harcamalarının ek vergi yükü getireceğini iddia eden Bahar, bu artışın, zaten zor durumda olan ve yüksek maliyetlere maruz kalan birçok işletmenin kapısına kilit vurmasına neden olacağını belirtti.
Bahar, “Artık önümüzü görebilmeyi, doğru politikaların süratle hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Çünkü iş dünyamızın ve ülke ekonomisinin buna tahammül edecek ne bir dakikası ne de kaybedecek bir kuruşu dahi kalmamıştır. Türkiye ekonomisinin en öncelikli sorunları faiz, enflasyon, döviz kurlarındaki belirsizlik ve cari açıktır” diye konuştu.
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