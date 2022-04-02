Uşak Üniversitesi Rektörlüğü ‘Audi’ diyemedi ayrıntı verdi

02 Nisan 2022 Cumartesi, 07:45

Uşak Üniversitesi 16 Mayıs 2022-31 Aralık 2024 dönemin için makam aracı kiralama için ihaleye çıktı.

Makam aracı kiralama ihalesi 21 Nisan’da Uşak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı rektörlük binasında yapılacak. Rektörlüğün ihale için hazırladığı teknik şartnamede ise kiralanacak makam aracının sadece marka ve modeli yazılmadı. Marka ve model dışında neredeyse bir modelin milimetrik ayrıntıları verildi.

Aracın milimetrik genişlik ve yükseklik bilgisiyle birlikte 4 çeker ve 7 vites olma detayı da şartnamede yer aldı.

Şartnamede Audi A6 yazmayan kurum şu ayrıntıları belirtti:

“Araç binek (sedan) tip, 2020 model ve üstü olacaktır, aracın kilometresi en fazla 75.000 km. olacaktır. Araç, 1900 cc ve dizel motor gücü en az 190 beygir ve üzerleri, koltuk sayısı 5 kişilik, net ağırlık en az 1500 kg, bagaj kapasitesi en az 550 litre, yükseklik en az 1450 mm ve uzunluk en az 4765 mm olacaktır. Araç tam otomatik veya yarı otomatik vites, 4X4, 7 ileri ve üstü olacaktır. Araç rengi siyah olacaktır.”

ARAÇTAKİ ‘YORGUNLUK SİSTEMİ’ ÖZELLİĞİ DE YAZILDI

İhalede talep edilen markadan başka araç alınmaması için aracın yolcu kısmında elektronik klima, yorgunluk tespiti gibi özellikler de ihale dosyasına eklendi. Şartnamede makam aracında olması istenen diğer özellikler ise şöyle yer aldı:

"Sürücü ve yolcu ön hava yastığı, yan hava yastığı (araçta en az 6 hava yastığı olacaktır.), ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri, bluetooth, anahtarsız çalıştırma, hız sabitleme karartılmış arka ve yan camlar geri görüş kamerası, yağmur sensörü, ABS, yokuş kalkış sistemi, lastik basınç kontrol sistemi, yorgunluk tespiti, gündüz sürüş farları (aydınlatma), far sensörü, ön ve arka park sensörü, koltuk ısıtma, yol bilgisayarı,ön arka dijital klima, sanruf bulunacaktır."

MAKAM ARACINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Sedan

1900 cc ve dizel motor

En az 190 beygir

Koltuk sayısı 5

Net ağırlık en az 1500 kg

Bagaj kapasitesi en az 550 litre

Yükseklik en az 1450 mm ve uzunluk en az 4765 mm

Tam otomatik veya yarı otomatik vites

4X4 (4 tekerlekten çekiş)

7 ileri ve üstü

En az 6 hava yastığı

Bluetooth

Anahtarsız çalıştırma

Hız sabitleme

Karartılmış arka ve yan camlar

Geri görüş kamerası

Yağmur sensörü

ABS

Yokuş kalkış sistemi

Lastik basınç kontrol sistemi

Yorgunluk tespiti

Gündüz sürüş farları (aydınlatma)

Far sensörü

Ön ve arka park sensörü

Koltuk ısıtma

Yol bilgisayarı

Ön arka dijital klima

Sunroof