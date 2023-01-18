Audi'den elektrikli araç satış rekoru
Audi 2022 yılına ait yaptığı satışlara dair rapor yayımladı. Bir önceki yıla göre satışların düştüğü markada elektrikli satışı ise dikkat çekti.
Audi tarafından 2022'nin dördüncü çeyreğine ait satış raporları yayımlandı. Son çeyrek iyi geçmiş olmasına karşın toplam satışlar 2021 yılına kıyasla yüzde 4 oranında gerileyerek 1 milyon 680 binden 1 milyon 610 bine düştü.
Yapılan paylaşımda şirketin, 2022 yılının son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 26'lık artışla dünya genelinde 420 bin 700 adet otomobil satışı yaptığı görüldü.
Son çeyrekte bir önceki yıla oranla yüzde 42 daha fazla elektrikli araç satan Audi'nin bu başarısı 2021 yılını toplam satışlarda yakalamasına yetmedi.
Tamamen elektrikli Audi satışı 2022 yılında toplamda 118 bin 196 adet oldu. Bu yılın 4. çeyreğinde ise 41 bin 200 adet elektrikli Audi satıldı.
Audi Q4 e-tron 52 bin, Audi e-tron ise 51 bin adet satıldı. Audi e-tron GT ve Audi RS e-tron GT modellerinin ise toplam 14 bin 200 adet satıldığı açıklandı.
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