Ferit Odman ve Audi e-tron’la sessizliği duymanın yolu

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 16:23

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 16:23

Audi’nin farklı yaşamanın bir yolunu arayan ve farklı hayat tarzları olan isimlerin hikâyelerini paylaştığı video serisi ''Bir Yolunu Bul''un son konuğu caz bateristi ve besteci Ferit Odman oldu. Audi’nin gelecek vizyonunu yansıtan ve ilerleme tutkusunu vurgulayan videoda Odman’a Audi e-tron eşlik ediyor.

Audi’nin, birbirinden farklı hayat hikâyelerinin bir araya getirdiği video serisi ‘Bir Yolunu Bul‘ Ferit Odman’ın eşlik ettiği ''Sessizliği Duymanın Bir Yolunu Bul'' isimli videoyla sona eriyor.

Türkiye’nin özelikle tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan kent ve bölgelerinde çekilen video serisinin son ayağı ise Audi’nin gelecek vizyonunu yansıtan ilerleme tutkusunu yansıtıyor.

Müziğin duygusunun sessizlikle belirlendiğine dikkat çeken Ferit Odman, müziğini tamamlamak için ihtiyacı olan atmosferi yakaladığı bu yolculuğunda kendisine Audi e-tron eşlik ediyor.

SESSİZLİĞİ DUYMAK

Her eserin bir yolculuk gibi olduğunu söyleyen ve bu yolculuk serüveninde yalnız olmadığımızı söyleyen Ferit Odman şöyle konuştu:

''Hayatın başlangıcından bu yana durmayan bir ritim var. Bizi bu ritme bağlayan şey sessizlik.

Onu duyamadığım her ritim eksik kalıyor. Aslında müziğin duygusunu da sessizlik belirliyor.

Doğada sesler kusursuz bir ahenkle yankılanıyor. Ne eksik ne fazla.

Her şey muhteşem bir ritmin parçası olmak için hareket ediyor. Tüm hikâye, her vuruşun ardından gelen kısacık bir anda saklı.

Ben de müziğim için sessizliği duymak amacıyla yola çıktım.''

Audi Türkiye‘nin “Bir Yolunu Bul“ video serisinde daha önce, Kendini Keşfetmenin, Tasarlamanın, Hayal Etmenin, Ulaşmanın, Ruhunu Beslemenin bir yolunun anlatıldığı videolar paylaşılmıştı.