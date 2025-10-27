Avantajları yatırımcıları cezbetti: O ülke Avrupa'nın yeni vergi cenneti oldu!

Adriyatik Denizi ile Dinar Alpleri arasında yer alan Karadağ, son on yılda milyoner sayısında yüzde 124 artışla dünyanın en hızlı büyüyen milyoner merkezi haline geldi. Henley Private Wealth Migration Report 2025’e göre, ülke bu yükselişi düşük vergi politikaları ve yatırım dostu ekonomik yapısıyla sağladı.

DÜŞÜK VERGİ POLİTİKASI YABANCI SERMAYEYİ ÇEKTİ

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, bu başarının tesadüf olmadığını belirterek ülkenin “dünyanın en zeki ve parlak insanlarını çekmeyi” hedeflediğini söyledi. Riyad’da düzenlenen Fortune Global Forum’da konuşan Spajic, düşük vergilerin zengin yatırımcıları ülkeye çeken en önemli unsur olduğunu vurguladı.

Spajic, “Yatırımlarını Karadağ’a bağlayan herkes, yatırımcı, çalışan, yönetici fark etmez, ülkenin başarısına katkı sağladığı sürece vergi avantajı elde ediyor” dedi.

AVRUPA’NIN EN DÜŞÜK VERGİ ORANLARINDAN BİRİ

Karadağ’da kişisel gelir ve kurumlar vergisi oranları Avrupa’nın en düşükleri arasında yer alıyor. Gelir vergisi oranı aylık 700 Euro'ya kadar sıfır, 701–1.000 Euro arası yüzde 9, 1.000 Euro üzeri gelirlerde ise yüzde 15 olarak uygulanıyor. Başbakan Spajic, ülkenin yakında Avrupa’nın en düşük kurumlar vergisine sahip olacağını belirtti.

“Avrupa’daki en düşük işgücü vergi yüküne sahibiz” diyen Spajic, bunun amacının ülkeye gelenlerin “kendini avantajlı hissetmesini sağlamak” olduğunu ifade etti.

ALTINA ENDEKSLİ PARA VE FİNANSAL İSTİKRAR

Ülkenin para sistemine dikkat çeken Spajic, Karadağ’ın fiili olarak “altın standardında” yaşadığını belirtti: “Bizim için Euro altın gibidir; Euro elde etmek için varlık, hizmet veya mal satmamız gerekir. Bu da ülke varlıklarının değerinin şişirilmesini engeller ve fiyatları gerçekçi tutar.”

Rapor, son yıllarda artan “büyük servet göçü”ne dikkat çekiyor. 2025’te 142 bin milyoner ülkesini terk ederken, 2026’da bu sayının 165 bine çıkması bekleniyor. Karadağ, 2.800 milyonerle hâlâ küçük bir pazar olsa da büyüme oranı açısından zirvede.

Henley & Partners Özel Müşteriler Başkanı Dominic Volek, “Düz vergi oranları, miras veya hediye vergisinin olmaması, Adriyatik kıyıları ve Akdeniz yaşam tarzı Karadağ’ı servet koruma açısından cazip hale getiriyor” dedi. Ülkede yılda 183 günden fazla kalan kişiler vergi mükellefi kabul ediliyor.

GENÇ VE FİNANS KÖKENLİ BİR LİDER

37 yaşındaki Başbakan Milojko Spajic, dünyanın en genç devlet liderlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Siyasete girmeden önce finans sektöründe kariyer yapan Spajic, Goldman Sachs’ta kredi analisti olarak çalıştı ve Singapur’da bir girişim sermayesi fonuna ortak oldu.

2020–2022 yılları arasında Karadağ Maliye ve Sosyal Refah Bakanı olarak görev yapan Spajic, 2023’te Parlamento’ya seçildi ve aynı yılın ekim ayında başbakanlık koltuğuna oturdu. 2025 itibarıyla dünyadaki en genç dördüncü devlet lideri konumunda bulunuyor.