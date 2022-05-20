AVM'lerin müşteri sayıları Covid-19 öncesi döneme yaklaşsa da ekonomik daralma sayıyı etkilyebilir
Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından ülke genelindeki alışveriş merkezlerinin (AVM) müşteri sayıları da artmaya başlasa da ekonomik daralmanın müşteri sayısını vurması bekleniyor.
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, 441 AVM'de salgın öncesi günlük ortalama ziyaretçi sayısının 6,5-7 milyon civarında olduğunu, salgın döneminde ise bu rakamın ortalama 650 bin civarında seyrettiğini söyledi.
"EKONOMİK DARALMA MÜŞTERİ SAYISINI VURACAK"
Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte AVM'lerde yeniden günlük 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını belirten Özpamukçu, "Şu anda müşteri sayılarında 2019'ları yakalamak üzereyiz, pandemi öncesine yeni yeni geliyor gibiyiz. Tabii ki ekonomik daralma müşteri sayılarını biraz vuracaktır ama bu sene artık bunu geride bırakacağımızı düşünüyorum." dedi.
Özpamukçu, eylül, ekim ve kasım aylarının son durumu görmek açısından belirleyici olacağını, sürecin şu an için sağlıklı ilerlediğini kaydetti.
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