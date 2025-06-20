Avrupa Birliği'nden Çin'e kısıtlama: İhalelere katılamayacak!

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çinli firmaların AB ülkelerinde düzenlenen ve 5 milyon Euro’nun üzerindeki tıbbi cihaz kamu ihalelerine katılamayacağı bildirildi.

Bu kararın, Çin’in Avrupa menşeli tıbbi cihazlara ve AB şirketlerine yönelik uzun süredir uyguladığı kısıtlamalara karşı alındığı belirtildi.

ORANTILI VE ULUSLARARASI HUKUKA UYUMLU

Komisyon, alınan önlemin Çin’in bu alandaki uygulamalarına karşı orantılı olduğunu ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerle uyumlu olduğunu vurguladı.

Alternatif tedarikçilerin bulunmaması durumunda ise istisnaların uygulanabileceği kaydedildi.

AMAÇ AB ŞİRKETLERİNE YÖNELİK AYRIMCILIĞI DURDURMAK

Açıklamada, bu kararın Çin’in Avrupa şirketlerine yönelik ayrımcılığını sona erdirmeyi hedeflediği belirtildi. AB şirketlerinin uzun süredir tıbbi cihaz pazarında dışlandığı ifade edildi.

Ayrıca, Çin’in endişeleri giderecek adımlar atması durumunda bu önlemlerin kaldırılabileceği bilgisi paylaşıldı.

TIBBİ CİHAZ PAZARINDA KAMU ALIMLARI BELİRLEYİCİ

AB ülkeleri her yıl yaklaşık 150 milyar Euro tutarında tıbbi cihaz alımı yapıyor ve bu alımların yaklaşık yüzde 70’i kamu ihaleleri yoluyla gerçekleşiyor. Bu nedenle alınan karar tıbbi cihaz sektöründe önemli etkiler yaratabilir.