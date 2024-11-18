Avrupa Birliği'den eylül ayında dev dış ticaret açığı!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 14:40

Güncelleme: 18.11.2024 - 14:40

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 212,6 milyar Euro, ithalatı ise yüzde 0,3 azalarak 203 milyar Euro oldu. AB, söz konusu ayda 9,6 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.

İTHALAT DÜŞÜŞTE

Euro Bölgesi'nde ihracat eylülde 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 artışla 237,8 milyar Euro, ithalat ise yüzde 0,6 düşüşle 225,3 milyar Euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası eylülde 12,5 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 45,6 milyar Euro ile ABD, 28,5 milyar Euro ile İngiltere, 17 milyar Euro ile Çin, 16,3 milyar Euro ile İsviçre ve 9,1 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 47,5 milyar Euro ile Çin, 27,2 milyar Euro ile ABD, 13,1 milyar Euro ile İngiltere, 11,3 milyar Euro ile İsviçre, 7,9 milyar Euro ile Türkiye ve 7,7 milyar Euro ile Norveç oldu.