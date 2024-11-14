Avrupa Birliği ekonomisi sallantıda: Şirket iflasları artıyor!

Avrupa Birliği ülkelerinde açıklanan verilere göre yılın üçüncü çeyreğinde şirket iflas başvuruları bir önceki çeyreğe kıyasla yükseldi.

Avrupa Birliği ekonomisi sallantıda: Şirket iflasları artıyor!
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AA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 15:23

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 2024 yılı üçüncü çeyrek dönemine ilişkin şirket iflas verilerini yayımladı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, yılın üçüncü çeyreğinde şirket iflas başvuruları bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,7 yükseldi. Böylece AB'de şirket iflasları 2018'den bu yana ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

İFLASLARDA EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla faaliyet alanlarına göre iflaslarda en fazla artış yüzde 28,8 ile ulaştırma, yüzde 15,3 ile bilgi ve iletişim teknolojileri, yüzde 9,8 ile konaklama ve yiyecek hizmetlerinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde yeni işletme kayıtları ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 arttı.


Etiketler: #avrupa birliği #Eurostat #iflas

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