Avrupa Birliği'nde tek tip şarj kuralı başlıyor: USB-C kararı verildi...
Avrupa Birliği'nde taşınabilir elektronik cihazlarda 28 Aralık'tan itibaren USB-C şarj girişi zorunlu olacağı açıklandı. USB-C şarj girişinin dizüstü bilgisayarlarda zorunlu olacağı tarih de belli oldu.
Avrupa Birliği'nde (AB), yarından itibaren yeni akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi zorunlu hale geleceği açıklandı.
AB'nin atıkları azaltmayı amaçlayan ve çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini uyumlu hale getirecek tek tip şarj kuralı, 28 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek.
YENİ STANDART USB-C
Bu kapsamda, AB ülkelerinde taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak.
Bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi bulunması gerekecek.
Ayrıca, elektronik cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu olacak.
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARDA DA ZORUNLU
USB-C kuralı, 28 Nisan 2026'dan itibaren dizüstü bilgisayarlar için de geçerli olacak.
AB, 2022'de tek tip şarj girişi kuralını onaylamış ve yürürlüğe girmesi için 2 yıl süre tanımıştı.
AB'nin düzenlemesi, özellikle farklı şarj girişi kullanan Apple firmasının ürünlerinde değişikliğe gitmesine neden olmuş ve şirketin yeni cihazlarında şarj girişlerini USB-C olarak değiştirmesini sağlamıştı.
Halihazırda çoğu cihaz, USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlarda da aynı giriş mevcut.
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