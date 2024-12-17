Avrupa Birliği ekimde ticaret fazlası verdi: İhracat ve ithalatta rekor!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:46

Güncelleme: 17.12.2024 - 14:46

Avrupa Birliği (AB), ekim ayında 3,9 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin uluslararası ticaret verilerini açıkladı.

Ekim ayında, AB'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 227 milyar Euro'ya, ithalatı ise yüzde 3 yükselerek 223,1 milyar Euro'ya ulaştı. Bu dönemde AB, 3,9 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 artarak 254 milyar Euro olurken, ithalat yüzde 3,2 artarak 247,2 milyar Euro'ya çıktı. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası ekimde 6,8 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

AB ÜLKELERİNDEN EN FAZLA İTHALAT YAPAN ÜLKELER

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler sırasıyla ABD (47,9 milyar Euro), İngiltere (31,6 milyar Euro), Çin (17,2 milyar Euro), İsviçre (17 milyar Euro) ve Türkiye (9,9 milyar Euro) oldu.

AB ÜLKELERİNDEN EN FAZLA İHRACAT YAPAN ÜLKELER

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise Çin (50,3 milyar Euro), ABD (27,6 milyar Euro), İsviçre (14,9 milyar Euro), İngiltere (14,6 milyar Euro), Türkiye (9,3 milyar Euro) ve Norveç (8,3 milyar Euro) olarak sıralandı.