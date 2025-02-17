Avrupa Birliği'nden ABD'ye karşı misilleme: O ürünlerin ithalatı kısıtlanacak!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:21

Güncelleme: 17.02.2025 - 15:21

Avrupa Birliği (AB), ABD’nin ticaret politikalarına karşılık olarak bazı Amerikan tarım ürünlerinin ithalatını sınırlandırmaya hazırlanıyor. İlk aşamada, özellikle AB standartlarına uymayan böcek ilaçlarıyla yetiştirilen ürünler hedef alınacak.

Financial Times’ın haberine göre, Avrupa Komisyonu önümüzdeki hafta daha kapsamlı ithalat kısıtlamalarını değerlendirmeyi planlıyor. Özellikle, AB çiftçilerinin kullanmasına izin verilmeyen tarım kimyasallarıyla üretilen soya fasulyesi gibi ürünlerin ithalatının engellenmesi gündemde.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI DEVAM EDİYOR

AB’nin yeni Sağlık Komiseri Olivér Várhelyi, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu ve üye devletlerden gelen güçlü taleplere dikkat çekerek, "AB'de yasak olan her şey, ithal ürünler de dahil olmak üzere, AB'de yasaklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise perşembe günü yaptığı açıklamada, AB’nin ABD’den gelen ürünlere yönelik engellerini eleştirerek, bu durumu adil olmayan ticaret uygulamalarına bir örnek olarak gösterdi.

AB içinde ise ithalat kısıtlamaları konusunda görüş ayrılıkları devam ediyor. Fransa ve bazı üye ülkeler, Trump’ın politikalarına karşılık verilmesini savunurken, Avrupa Komisyonu, bu tür bir yaklaşımın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olabileceği gerekçesiyle temkinli hareket etmeye devam ediyor.