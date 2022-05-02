Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

AA
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:39
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Abone Ol google-news

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1.2 azalışla 425 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1.2 düşüşle 13.920 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.85 değer kaybıyla 6.413 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1.27 azalışla 8.474 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1.94 düşüşle 23.791 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde değer kaybıyla 1.0530 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD piyasalarındaki cuma günkü satıcılı seyrin, açılışta Avrupa endekslerine de taşındığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Almanya'da açıklanan makroekonomik verilere göre, perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54.6'ya geriledi. Avro Bölgesi'nde de imalat sanayi PMI 55.5'e düştü.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini aktararak, Rusya-Ukrayna savaşındaki haber akışının da piyasalar üzerinde etkili olabileceğini söyledi.


Avrupa borsa piyasa

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler