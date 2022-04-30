Spot piyasada doğalgaz fiyatları
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 919 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 69 milyon bin 501 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 1 milyon 238 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 919 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 879 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 177 lira, satış fiyatı 11 bin 561 lira 84 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 109 milyon 394 bin 866 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 721 bin 64 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kimse kendisini kolluk ve yargı yerine koyamaz'
- 'Burada olmaması büyük bir dangalaklık'
- İBB, TÜSİAD ve sosyal medya hedefte
- Masanın adayına destek
- CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan serbest bırakıldı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- Japonya'dan Kazakistan'a çağrı
- MHP'den istifa etti, CHP'ye katıldı
- Elektriğe büyük zam yolda
- Yüzde 54 onaylamıyor!